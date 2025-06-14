Українські дрони атакували кілька заводів в різних областях рф

Вибухи чули у Ставропольському краю та Самарській області.

У ніч на суботу безпілотники атакували один із найбільших хімічних заводів рф: "Невинномиський Азот" у Ставропольському краю, а також завод, який забезпечує каталізаторами НПЗ у Самарській області рф.

Про це в Тelegram-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Цей завод забезпечує РФ каталізаторами, без яких не працюють її нафтопереробні заводи, а це все - авіаційне паливо, дизель для бронетехніки та ракетне пальне - така от логістична система", - йдеться у дописі.

Коваленко додав, що тут відновлюють старі каталітичні матеріали, створюють нові, без чого не буде ні пального, ні мастила, ні вибухівки, підкреслив Коваленко.

Губернатор же Ставропольського краю написав про падіння уламків БпЛА у промзоні міста Невинномиськ і що атака була спрямована на хімічне підприємство "Невинномиський Азот".

Також губернатор сказав про одного постраждалого, але пізніще уточнив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В соцмережі поширилися відео, зняті очевидцями, на яких видно безпілотники над містом та вибухи, можливо, поблизу підприємства.

"Невинномиський Азот" це один з найбільших виробників азотних добрив і аміаку в рф.

Він є одним із найбільших виробників азотних добрив і аміаку в рф.