Українські дрони атакували резервуари з паливом у Ростовській області
Ударні безпілотники атакували підприємство "Кавказ" у Пролетарську Ростовської області.
Про це пише губернатор Ростовської області Василь Голубєв і Telegram-канали.
Місцеві мешканці повідомляють, що було 5 дронів. На місці атаки виникла велика пожежа - горять резервуари з дизпаливом.
За версією місцевої влади, система ППО "відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області", але нібито через падіння уламків загорілося дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.
Наразі інформації про постраждалих немає.
За даними місцевих мешканців, дрони атакували підприємство "Кавказ" в Пролетарську Ростовської області.