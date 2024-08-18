Українські дрони атакували резервуари з паливом у Ростовській області

На місці атаки виникла велика пожежа.

Ударні безпілотники атакували підприємство "Кавказ" у Пролетарську Ростовської області.

Про це пише губернатор Ростовської області Василь Голубєв і Telegram-канали.

Місцеві мешканці повідомляють, що було 5 дронів. На місці атаки виникла велика пожежа - горять резервуари з дизпаливом.

За версією місцевої влади, система ППО "відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області", але нібито через падіння уламків загорілося дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.

Наразі інформації про постраждалих немає.

За даними місцевих мешканців, дрони атакували підприємство "Кавказ" в Пролетарську Ростовської області.