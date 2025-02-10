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ПОЛІТИКА

Українські дрони атакували стратегічний нафтопереробний завод у Краснодарському краї

10 лютого 2025, 09:52
Українські дрони атакували стратегічний нафтопереробний завод у Краснодарському краї
джерело facebook.com/GeneralStaff.ua
Афіпський НПЗ має потужність 6,25 млн тонн нафти на рік та є одним із ключових у росії.

Вночі, 10 лютого, дрони атакували Краснодар та Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко. За його словами, Афіпський НПЗ має потужність 6,25 млн тонн нафти на рік та є одним із ключових у росії.

"Він відіграє стратегічну роль у забезпеченні паливом військової техніки рф, особливо на південному напрямку. Розташування в Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються армією", – зазначив Коваленко.

Він наголосив, що Афіпський НПЗ не просто промисловий об’єкт – це важливий елемент військової інфраструктури країни-терористки рф. 

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