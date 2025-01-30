Українські дрони одним ударом пошкодили 5% нафтопереробних потужностей рф

Вибухи спричинили потужну пожежу, яка тривала до самого ранку.

Вночі 29 січня Сили оборони України атакували Нижегородський нафтопереробний заводу в Кстово, що в росії. Він розташований за понад 800 кілометрів від лінії фронту на півночі України.

Про це пише журналіст Forbes Девід Акс.

Вибухи спричинили потужну пожежу, яка тривала до самого ранку. російські медіа вже панікують через цю атаку та інші нещодавні удари України по приблизно 30 великих російських нафтопереробних заводах, що є критично важливими для ключової галузі промисловості країни-агресорки.

Україна атакує російські нафтові обʼєкти вже біля двох років. Проте за останній місяць відбулася значна ескалація. Один лише завод у Кстово переробляє 13 мільйонів барелів нафти на рік, що становить приблизно 5% від загального обсягу нафтопереробки в росії.