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Українські дрони одним ударом пошкодили 5% нафтопереробних потужностей рф

30 січня 2025, 09:35
Українські дрони одним ударом пошкодили 5% нафтопереробних потужностей рф
Фото: www.ekathimerini.com
Вибухи спричинили потужну пожежу, яка тривала до самого ранку.
Вночі 29 січня Сили оборони України атакували Нижегородський нафтопереробний заводу в Кстово, що в росії. Він розташований за понад 800 кілометрів від лінії фронту на півночі України.
 
Про це пише журналіст Forbes Девід Акс.
 
Вибухи спричинили потужну пожежу, яка тривала до самого ранку. російські медіа вже панікують через цю атаку та інші нещодавні удари України по приблизно 30 великих російських нафтопереробних заводах, що є критично важливими для ключової галузі промисловості країни-агресорки. 
 
Україна атакує російські нафтові обʼєкти вже біля двох років. Проте за останній місяць відбулася значна ескалація. Один лише завод у Кстово переробляє 13 мільйонів барелів нафти на рік, що становить приблизно 5% від загального обсягу нафтопереробки в росії.
 
"Удари по кількох інших нафтопереробних заводах цього місяця, можливо, знизили російське виробництво нафтопродуктів більш ніж на десяту частину", – йдеться в матеріалі.
 
Автор зазначає, що хоча нафтопереробні заводи можна відремонтувати,  Україна завжди може відправити в атаку більше безпілотників. За останні роки українська промисловість розробила різні моделі дальніх ударних дронів, які можуть нести вибухівку на відстань до майже 1300 км. Деякі зразки здатні подолати відстань у понад 1,6 тисячі км. 
 
"Порівняно з багатомільйонними витратами на відбудову нафтопереробного заводу, безпілотник – навіть рій безпілотників – коштує дешево. Спортивні літаки "Аеропракт А-22", які українці перетворюють на ударні безпілотники, продаються приблизно за 130 000 доларів", – акцентує Акс. 
 
Удари по нафтовій промисловості є частиною ширшої української стратегії, спрямованої на позбавлення москви її основного джерела доходів. Так Київ прагне "задушити російські військові зусилля, перекривши їхнє фінансування". І Україна рішуче налаштована продовжувати бити по таких обʼєктах.

 

дронивійна в Україніросія окупанти

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