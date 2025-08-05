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ПОЛІТИКА

Українські дрони перехоплювачі стають ефективною альтернативою ракетам ППО – Reuters

05 серпня 2025, 08:33
Українські дрони перехоплювачі стають ефективною альтернативою ракетам ППО – Reuters
За даними ЗМІ, наразі більшість таких дронів постачають благодійні фонди, а оператори керують ними через відеокамеру з землі.

Дрони-перехоплювачі можуть стати дешевою і доступною альтернативою західним або радянським ракетам протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише Reuters, з посиланням на благодійну організацію, що постачає перехоплювальні дрони, так пристрої вже збили близько 1500 дронів, які росія відправляла для розвідки поля бою або для бомбардування українських міст.

Всього, за рік існування проєкту, понад 3000 дронів-розвідників та ударних БпЛА були знищені завдяки перехоплювачам. За словами військових, такі дрони є в кілька разів дешевшими у використанні, ніж західні чи радянські ракети ППО.

За даними ЗМІ, наразі більшість таких дронів постачають благодійні фонди, а оператори керують ними через відеокамеру з землі.

Швидкість деяких моделей перевищує 300 км/год. Вони вже регулярно застосовуються для перехоплення "Шахедів" під час масованих атак на Київ і міста України. Однак, за словами фахівців, нинішні моделі перехоплювачів не здатні ефективно знищувати крилаті ракети або нові реактивні дрони, які почала останнім часом застосовувати Росія

Сем Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки (CNAS), зазначив, що російські війська скаржаться на ефективність великих українських перехоплювачів, але й самі працюють над їхнім створенням.

"Ми дедалі частіше бачимо відео з різними типами перехоплень з обох сторін… Я вважаю, що цей тренд лише посилюватиметься і стане повсюдним у найближчі тижні", - заявив він.

війнадрониЗСУППО

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