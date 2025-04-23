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Дрони ЗСУ пролетіли 1700 км і атакували завод з виробництва "Шахедів"

23 квітня 2025, 14:20
Дрони ЗСУ пролетіли 1700 км і атакували завод з виробництва
Фото: Google
Щонайменше 5 безпілотників влучили у російське виробництво.

Сьогодні пообіді дрони атакували російську Єлабугу, що в республі Татарстан, де знаходиться завод із виробництва "Гераній-2" або "Шахед".

Про це пишуть російські пабліки та ЗМІ.

Завод з виробництва безпілотників типу "Шахед" був побудований у 2023 році . 

Від кордону України до підприємства – більше 1700 кілометрів. 

Місцеві мешканці пишуть про щонайменше дев'ять БпЛА. 

По всій республіці ввели заходи повітряної безпеки і повністю зупинено роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську. 

Міноборони рф звітує про роботу ППО.

 

війна в Українівтрати рф

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