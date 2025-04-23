Дрони ЗСУ пролетіли 1700 км і атакували завод з виробництва "Шахедів"

Щонайменше 5 безпілотників влучили у російське виробництво.

Сьогодні пообіді дрони атакували російську Єлабугу, що в республі Татарстан, де знаходиться завод із виробництва "Гераній-2" або "Шахед".

Про це пишуть російські пабліки та ЗМІ.

Завод з виробництва безпілотників типу "Шахед" був побудований у 2023 році .

Від кордону України до підприємства – більше 1700 кілометрів.

Місцеві мешканці пишуть про щонайменше дев'ять БпЛА.

По всій республіці ввели заходи повітряної безпеки і повністю зупинено роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську.

Міноборони рф звітує про роботу ППО.