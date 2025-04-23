Дрони ЗСУ пролетіли 1700 км і атакували завод з виробництва "Шахедів"
Сьогодні пообіді дрони атакували російську Єлабугу, що в республі Татарстан, де знаходиться завод із виробництва "Гераній-2" або "Шахед".
Про це пишуть російські пабліки та ЗМІ.
Завод з виробництва безпілотників типу "Шахед" був побудований у 2023 році .
Від кордону України до підприємства – більше 1700 кілометрів.
Місцеві мешканці пишуть про щонайменше дев'ять БпЛА.
По всій республіці ввели заходи повітряної безпеки і повністю зупинено роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську.
Міноборони рф звітує про роботу ППО.