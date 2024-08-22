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Українські дрони стали загрозою для російський вертольотів – Defence Express

22 серпня 2024, 09:09
Українські дрони стали загрозою для російський вертольотів – Defence Express
Наразі відомо лише про дві успішні такі атаки - обидві у Курській області.
росіяни скаржаться, що українські зенітні FPV-дрони стали більшою загрозою для вертольотів за зенітні ракети. З таким твердженням виступив відомий російський "воєнкор" Fighterbomber. 
 
Про це пише Defence Express.
 
Наразі відомо лише про дві успішні такі атаки - обидві у Курській області, де зараз ЗСУ проводять спецоперацію.
 
За словами воєнкора, російські льотчики регулярно отримають догани за енергійне маневрування під час атак. На думку аналітиків, єдиною причиною цього можуть бути намагання зберегти ресурси машин.
 
"Також була піднята тема встановлення на російські вертольоти комплексів РЕБ, які активно використовуються наземними підрозділами. Як виявилось цією задачею у рф поки займають лише на рівні "ентузіастів", які "колхозять" свої вироби на машини на свій ризик. Централізовано, із залученням відповідних наукових та виробничих потужностей у рф цією темою ніхто не займається. Водночас всі наявні на російських вертольотах засоби призначені для протидії та попередженню про загрозу від зенітних ракет та ракет "повітря-повітря", - пояснюють експерти.
 
Так, комплекс Л-370 "Витебск" попереджає екіпаж вертольоту про опромінення РЛС або лазером, фіксує запуск та наближення ракет, випускає теплові пастки та диполі для протидії тепловим та протирадіолокаційним головкам самонаведення ракет. Однак проти FPV-дронів цей комплекс нічого зробити не може. Це створює вікно можливостей для українських БПЛА.
 
Як додається, саморобні комплекси РЕБ не є панацеєю для літальних апаратів, зокрема, вертольотів. Особливо це стосується Ка-52, з їх рівнем вібрації. Крім того, сама "машина" має цілий ряд радіосистем, які можуть почати конфліктувати із саморобними комплексами.
 
За оцінкою аналітиків, до появи заводських засобів російського виробництва пройде ще багато часу, оскільки розробка підвісного контейнера в авіації зазвичай довга справа. Більше того, коли йдеться про РЕБ, це створює додаткові проблеми та ризики.
 
"Враховуючи вартість та складність цілі, цілком логічно, що зенітні FPV-дрони можуть відрізнятися використанням дорожчих комплектуючих та оснащенням. А тому, наприклад, встановлення на них машинного зору, який нівелює РЕБ, є доцільним та логічним рішенням. Тому і розробки будь-яких засобів боротьби у радіоспектрі можуть виявитись безпорадними. Й таким чином наразі зенітні FPV-дрони цілком можуть стати доволі ефективним засобом протидії вертольотам", - наголошують в Defence Express.
 
Єдиним нюансом може залишатись швидкість. Хоча деякі дрони можуть розганятись до 260 км/год, для Ка-52 це крейсерська швидкість при максимальній у 310 км/год. Цей параметр означає можливість результативного перехоплення на зустрічних курсах.

 

вертолітдронивійна в Україніросія окупанти

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