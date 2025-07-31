Українські дрони вдарили по стратегічному радіозаводу рф у Пензі

Він єдиний у рф виробляє пункти управління бойовими діями ППО.

Українські безпілотники в ніч на 31 липня атакували місто Пенза в росії, де розташоване оборонне підприємство - радіозавод, що виготовляє засоби зв’язку для військ рф.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

"У російській Пензі був атакований радіозавод", - зазначив він.

Завод спеціалізується на виробництві мобільних комплексів управління, систем автоматизованого бойового управління, радіостанцій для сухопутних, повітряно-десантних та ракетних військ стратегічного призначення, а також командно-штабних машин на базі бронетехніки.

Внаслідок удару на підприємстві виникла масштабна пожежа. Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко підтвердив сам факт "інциденту на одному з промислових об'єктів", але не уточнив, про яке саме підприємство йдеться. За його словами, постраждалих нібито немає, але в регіоні ввели тимчасові обмеження мобільного інтернету.

За даними Telegram-каналу Astra, удару зазнав єдиний у росії завод, що виготовляє пункти управління бойовими діями ППО. Підприємство входить до структури "Роселектроніка" держкорпорації "Ростех" і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та інших країн.

Поряд із Радіозаводом розташоване також Пензенське виробниче об'єднання ЕОТ ім. В. А. Ревунова, яке виробляє обчислювальну техніку для Міноборони рф. Аналіз відео з пожежі, який провела Astra, свідчить про займання саме в районі цих двох об'єктів.

Тим часом міноборони рф заявило, що вночі збило 32 дрони: 11 - у Волгоградській області, по 5 - у Воронезькій і Бєлгородській, по 2 - у Тамбовській та Ростовській, і ще 7 - над окупованим Кримом.