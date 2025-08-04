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ПОЛІТИКА

Українські дрони зупинили роботу одного з найбільших НПЗ росії — Reuters

04 серпня 2025, 21:15
Українські дрони зупинили роботу одного з найбільших НПЗ росії — Reuters
Фото з вільного доступу
Співрозмовники Reuters додають, що нещодавно Новокуйбишевський НПЗ переробляв близько 18 000 тонн сирої нафти на добу.

Первинна переробка нафти на російському Новокуйбишевському нафтопереробному заводі, що належить найбільшій російській нафтовій компанії "Роснефть", була зупинена з 2 серпня після атаки українських безпілотників.

Про це повідомили Reuters два джерела, які попросили про анонімність.

За даними співрозмовників агентства, внаслідок атаки було пошкоджено головну установку первинної переробки нафти – КДУ-11.

Журналісти зазначають, що завод має дві такі установки: КДУ-11 потужністю 18 900 тонн на добу та КДУ-9 потужністю 4 700 тонн на добу. Однак підприємство планувало у серпні зупинити КДУ-9 для проведення капітального планового ремонту, який завершиться, орієнтовно, у вересні.

Співрозмовники Reuters додають, що нещодавно Новокуйбишевський НПЗ переробляв близько 18 000 тонн сирої нафти на добу.

"Минулого року завод переробив 5,74 млн тонн нафти, виробив 1,10 млн тонн автомобільних бензинів, 1,64 млн тонн дизельного палива і 1,27 млн тонн мазуту, згідно з даними галузевих джерел", – зазначає агентство.

Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської групи "Роснефти". Він може переробляти за рік 8,8 млн тонн нафти, а також виготовляє пальне для російських літаків Ту-22М3.

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