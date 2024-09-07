Українські F-16 можуть бити далі, ніж ATACMS

За даними ЗМІ, це стане реальністю, якщо США погодяться відправити малопомітні ракети для ураження цілей з повітря.

Українські F-16 матимуть більшу дальність удару, ніж ATACMS, якщо США в кінцевому підсумку відправлять малопомітні ракети AGM-158 або JASSM.

Про це повідомляє Business Insider.

Винищувачі F-16 незабаром можуть літати з малопомітними крилатими ракетами далекого радіусу дії американського виробництва. Але поки що США вирішують, чи передавати Києву ракети класу "повітря-поверхня" AGM-158 або JASSM. Ця високопрофільна зброя дасть Києву значно більшу дальність удару, ніж будь-які інші західні боєприпаси, які є в його арсеналі.

Також незрозуміло, як Україні дозволять використовувати JASSM, якщо вона їх отримає. США можуть обмежити використання, зокрема заборонити бити по цілях в росії.