Українські F-16 можуть бити далі, ніж ATACMS
07 вересня 2024, 20:33
джерело wikipedia
За даними ЗМІ, це стане реальністю, якщо США погодяться відправити малопомітні ракети для ураження цілей з повітря.
Українські F-16 матимуть більшу дальність удару, ніж ATACMS, якщо США в кінцевому підсумку відправлять малопомітні ракети AGM-158 або JASSM.
Про це повідомляє Business Insider.
Винищувачі F-16 незабаром можуть літати з малопомітними крилатими ракетами далекого радіусу дії американського виробництва. Але поки що США вирішують, чи передавати Києву ракети класу "повітря-поверхня" AGM-158 або JASSM. Ця високопрофільна зброя дасть Києву значно більшу дальність удару, ніж будь-які інші західні боєприпаси, які є в його арсеналі.
Також незрозуміло, як Україні дозволять використовувати JASSM, якщо вона їх отримає. США можуть обмежити використання, зокрема заборонити бити по цілях в росії.
Минулого місяця Politico вперше повідомило, що адміністрація Байдена відкрита для відправки JASSM в Україну. Раніше цього тижня агентство Reuters повідомило, що США були близькі до домовленості про відправку ракет до Києва в рамках пакету озброєнь, який буде оголошено восени, але остаточне рішення ще не прийнято. Пентагон також заявив, що рішення ще не прийнято.
"Ми ще навіть не зіткнулися з таким рішенням. Незважаючи на те, що Міністерство оборони завжди розглядає низку варіантів, я б не сказав, що ми близькі до угоди чи рішення щодо них, і тому не було обговорення обмежень", - сказав представник Пентагону.