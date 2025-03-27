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ПОЛІТИКА

Українські F-16 відстежують ворожі системи ППО – Forbes

27 березня 2025, 10:34
Українські F-16 відстежують ворожі системи ППО – Forbes
Ймовірно, українські пілоти користуються системою управління Terma.

Військовий аналітик Девід Акс розповів, що винищувачі F-16, які є на озброєнні в українських Повітряних сил, можуть не лише знешкоджувати російські безпілотники, виявляти та глушити за допомогою капсул РЕБ радари ворога та скидати високоточні боєприпаси, але й за допомогою системи самозахисту розшукувати ворожі системи ППО.

 У матеріалі для Forbes експерт розповів, що у світі є лише кілька бортів F-16, спеціально обладнаних для розвідки підфюзеляжними камерами або радарними установками. І в України їх немає. 

Втім, українські повітряні судна мають інтегровану систему дозування Pylon Integrated Dispensing System та інтегровану електронну бойову систему Pylon Integrated Systems: PIDS та ECIPS. Остання має пасивні засоби захисту — глушилки AN/ALQ-162, які можуть уражати радари — та систему попередження про ракетний напад AN/AAR-60 для запуску пасивних засобів захисту.

"Система попередження підключається до системи управління радіоелектронною боротьбою датської компанії Terma, яка сама підключається до дисплея в кабіні пілота, що показує, де знаходяться ворожі радари по відношенню до його літака, — розповів Акс, як це працює. — Якщо українські пілоти F-16 виконують завдання з електронної розвідки, вони, ймовірно, значною мірою покладаються на систему управління Terma".

війнаППОF-16

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