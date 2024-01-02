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Українські газові сховища допомагають Європі уникнути енергетичної кризи – Financial Times

02 січня 2024, 20:23
Українські газові сховища допомагають Європі уникнути енергетичної кризи – Financial Times
Фото: з вільного доступу
Загалом, Київ врятував ЄС від енергетичної кризи і високих цін на газ, адже європейські компанії накопичили рекордні об’єми природного газу з моменту російського вторгнення в Україну.

Про це пише газета Financial Times.

Європейські компанії прискорили відбір природного газу з України в зимові місяці і тим самим зменшили ймовірність того, що континент постраждає від чергової енергетичної кризи: зокрема росту цін на газ. 

В Україні знаходяться найбільші в Європі резервуари, тому європейські компанії зберігають тут свої запаси газу попри на війну. 

Це рішення допомогло енергетичним групам і трейдерам здійснити лише відносно невелике викачування газу зі сховищ в ЄС, що дозволило утримати ціни на газ на низькому рівні і полегшило його поповнення в наступному році.

"Україна відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки газопостачання Центральної та Східної Європи цієї зими", - заявила керівник відділу європейського газового ціноутворення в Argus Media Наташа Філдінг.

Вона додала, що використання газу, що зберігається в Україні, допомагає Європі підтримувати свої внутрішні запаси на високому рівні, зменшуючи ризик того, що сховища майже спорожніють через тривалі морози наприкінці зими.

Україна має більше потужностей для зберігання газу, ніж будь-яка інша країна ЄС. Україна стала альтернативою для зберігання ресурсу, призначеного для сусідніх країн, оскільки сховища в Євросоюзі були максимально заповнені ще в середині жовтня, пише газета. 

Київ також запропонував низькі розцінки на зберігання і звільнення від мита на три роки.

Більшість українських сховищ в країні знаходяться глибоко під землею на заході і далеко від лінії фронту. 

Крім того, Київ запропонував іноземним клієнтам до 10 млрд кубометрів, або третину від усіх потужностей. Це на додачу до 115 млрд кубічних метрів існуючих потужностей для зберігання газу в ЄС. 

Financial Times, посилаючись на дані "Нафтогазу" пише, що Європейські компанії накопичили близько 2,5 млрд кубометрів природного газу напередодні зимових місяців, що є рекордним показником з моменту російського вторгнення в Україну.

Так, компанії почали відбирати газ з українських сховищ на початку листопада. Водночас рівень заповнення газових сховищ ЄС навіть наприкінці грудня залишався на рівні майже 90%, що значно перевищує середній показник за попередні п'ять років.  Достатні запаси допомогли утримати європейські ціни на газ на низькому рівні.

 
ЄвропаУкраїнагазові сховища

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