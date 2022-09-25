Українські хакери провели DDoS-атаку на російську платіжну систему "Мир"

Хактивісти генерують трафік на систему за допомогою браузерів або примітивних DDoS-інструментів з метою викликати перебої у проходженні платежів та роботі терміналів

російська платіжна система "Мир" та її оператор Національна система платіжних карток (НСПК) знаходиться під масованою DDoS-атакою, яку, імовірно, організували та координують українські кіберактивісти.

Про це передає Укрінформ із посиланням на російське видання " Комерсант ".

Початок атаки підтвердили джерела на російському ринку кібербезпеки. У НСПК від коментарів утрималися, а у банку росії не відповіли на запит видання.

Мета атаки - викликати перебої у проходженні платежів та роботі терміналів.

Про те що до атаки причетні українські IT-активісти виданню стало відомо з власних джерел. Вони проводять DDoS-атаку на російську платіжну систему "Мир" та її оператора Національну систему платіжних карток (НСПК), атаки зокрема координуються через чати проукраїнських активістів.

Хактивісти, зокрема, генерують трафік на системи за допомогою браузерів або примітивних DDoS-інструментів з метою викликати перебої у проходженні платежів та роботі терміналів. Інформацію про початок атак підтвердили співрозмовники на російському ринку кібербезпеки.

"У поточній ситуації можна очікувати, що зловмисникам вдасться досягти певного успіху в DDoS-атаках на платіжну систему "Мир", ризики більш ніж реальні", - заявив один зі співрозмовників видання.

За його словами, в цьому випадку можна очікувати повну відмови еквайрингу карток тривалістю до декількох годин.

Нагадаємо: 15 вересня Мінфін США заявив, що іноземні банки, які укладають договори з оператором карток "Мир" - Національною системою платіжних карток (НСПК), який не потрапив під обмеження Заходу, "ризикують підтримати зусилля росії щодо обходу санкцій". Міністерство нагадало, що Вашингтон має право за це накладати блокуючі санкції.