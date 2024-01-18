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Українські хакери викрали документацію на 500 об'єктів міноборони росії – ЗМІ

18 січня 2024, 21:33
Українські хакери викрали документацію на 500 об'єктів міноборони росії – ЗМІ
Фото: Ukrinform
Також хакери "знесли" сім серверів і зашифрували понад 150 комп'ютерів співробітників у росії.

Українські хакери зламали одне з російських державних підприємств, що будує військові об'єкти на всій території рф.

Про це пише Hromadske з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерел видання, йдеться про хакерів угруповання Blackjack, які, ймовірно, пов'язані з СБУ.

Повідомляється, що хакери вивантажили понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління спеціальними об’єктами". Це інформація про арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, зокрема ті, що розташовані на окупованих територіях, та інша технічно-проєктна документація.

"Фактично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації. Тепер будувати нові об’єкти доведеться по пам’яті", – пояснює джерело видання.

У  NV з посиланням на свої джерела додали, що також хакери знесли сім серверів і зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників у росії. Це фактично залишило управління без масиву даних і резервних копій інформації.

хакеривійна в Україніросія окупантиміноборони рф

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