Українські хакери викрали документацію на 500 об'єктів міноборони росії – ЗМІ

Також хакери "знесли" сім серверів і зашифрували понад 150 комп'ютерів співробітників у росії.

Українські хакери зламали одне з російських державних підприємств, що будує військові об'єкти на всій території рф.

Про це пише Hromadske з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерел видання, йдеться про хакерів угруповання Blackjack, які, ймовірно, пов'язані з СБУ.

Повідомляється, що хакери вивантажили понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління спеціальними об’єктами". Це інформація про арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, зокрема ті, що розташовані на окупованих територіях, та інша технічно-проєктна документація.

"Фактично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації. Тепер будувати нові об’єкти доведеться по пам’яті", – пояснює джерело видання.

У NV з посиланням на свої джерела додали, що також хакери знесли сім серверів і зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників у росії. Це фактично залишило управління без масиву даних і резервних копій інформації.