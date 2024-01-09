Українські хакери залишили частину москви без інтернету і ТБ

Хакери зламали московського інтернет-провайдера М9ком.

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, причетні до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера М9ком й позносили його сервери.

Про це повідомили співрозмовники редакції.

Йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту та іншого. Унаслідок хакерської атаки частина жителів москви залишилася без інтернету та телебачення.

"Кібервоїни вивантажили більше 10 Гб даних з поштового серверу та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма охочими", – повідомили джерела.

Хакери заявили, що М9ком – це одна з "розминочних" атак перед реальною помстою за злам українського оператора.