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Українські хакери залишили частину москви без інтернету і ТБ

09 січня 2024, 13:11
Українські хакери залишили частину москви без інтернету і ТБ
Фото: Ukrinform
Хакери зламали московського інтернет-провайдера М9ком.

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, причетні до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера М9ком й позносили його сервери.

Про це повідомили співрозмовники редакції.

Йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту та іншого. Унаслідок хакерської атаки частина жителів москви залишилася без інтернету та телебачення.

"Кібервоїни вивантажили більше 10 Гб даних з поштового серверу та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма охочими", – повідомили джерела.

Хакери заявили, що М9ком – це одна з "розминочних" атак перед реальною помстою за злам українського оператора. 

 

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