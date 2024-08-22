Українські хакери "зламали" низку російських телеканалів і показали правду про війну

Канали вимушено припинили мовлення.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували низку телеканалів росії. По російському телебаченню показали правдиві відео про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Відео від ГУР було тричі продемонстровано у прайм-тайм телеканалів "Пєрвоуральськ ТВ", "Євразія 360", "Євразія. Пєрвий канал" та інших. Частина атакованих каналів входять до медіахолдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова.

російські фахівці з кібербезпеки намагалися виправити ситуацію. Проте через їхні дії було припинено трансляцію відразу девʼятьох російських телеканалів, а саме "Євразія 360", "Євразія Пєрвий канал", "Пєрвоуральськ ТВ", "Луганськ 24", "Пєрвий республіканскій", "СпБ", "Оплот", ТВ-3 та "Пєрвий російській".