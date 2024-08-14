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Українські літаки приєдналися до вторгнення в Курську область рф – Forbes

14 серпня 2024, 10:22
Українські літаки приєдналися до вторгнення в Курську область рф – Forbes
Фото: ria.ru
Су-27 скидають плануючі бомби Joint Direct Attack Munition.

Авіація Повітряних сил ЗСУ вперше вдарила з винищувача по позиціях росіян у Курській області.

Про це повідомляє бізнес-журнал Forbes.

"Український винищувач Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. Примітно, що атаку виконав радянський винищувач, а не F-16, які нещодавно отримала Україна", – пише видання. 

Журналісти додали, що вчора, 13 серпня, з'явилися перші відео скидання українськими літаками американських бомб JDAM по цілях у Курській області. 

Українські військові розгорнули "значну кількість" батарей протиповітряної оборони і засобів радіоелектронних перешкод, які можуть блокувати радіосигнали, а в деяких випадках навіть скидати бомби з супутниковим наведенням.

"За значної допомоги безпілотників з вибуховими пристроями, українські батареї збили кілька російських гелікоптерів. Відстрілюючись, російська артилерія пошкодила один український зенітно-ракетний комплекс "Бук", – йдеться в матеріалі. 

Але російська протиповітряна оборона навколо Курська також дуже потужна і саме тому Су-27 був помічений у польоті лише в лише кількох сотнях футів над полем бою після скидання планерних бомб. Пілоти з обох сторін намагаються літати якомога нижче і якомога частіше, щоб уникнути виявлення ворожими радарами.

Попри те, що дві сторони розмістили військові літаки над зоною вторгнення, можливо, росіяни розгортають більше військових літаків. 

Є свідчення, що російських бомбардувань, спрямованих як на українські війська в Курській області, так і на бази ЗСУ в Сумській області.

"Єдиною підтвердженою ціллю української бомби є російський командний пункт у Тьоткіно. Тобто, не зрозуміло, чи поширили українці свою повітряну міць безпосередньо над лінією фронту", – пише видання.

Такі дії мали б сенс, адже попри ескалацію українських безпілотників і ракетних нальотів на російські авіабази в Курську та навколо нього, у росіян більше літаків і бомб. Ті 85 винищувачів F-16, які пообіцяли надати європейські союзники України, прибувають повільно і в невеликій кількості.

війна в УкраїніКурськавіцація

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