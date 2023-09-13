Українські льотчики можуть літати на F-16 за три місяці – AP

Очікується, що українські пілоти прибудуть на базу Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Аризона, до жовтня.

У США перші українські пілоти можуть пройти підготовку на винищувачах F-16 до кінця року, хоча пройде більше часу, ніж вони почнуть виконувати бойові завдання, заявив директор Повітряної Національної гвардії США.

Про це пише AP.

Зараз пілотів перевіряють на знання англійської мови, і залежно від їхньої кваліфікації та попереднього досвіду роботи з винищувачами вони можуть завершити навчання в США протягом трьох місяців, заявив генерал-лейтенант Майкл Лох, директор ВПС США. щорічний з'їзд Асоціації ВПС у Національній гавані, штат Мериленд.

"Як тільки їм дадуть добро, вони приїдуть і негайно почнуть навчання", — сказав Ло. За його словами, щоб вкластися у стислі терміни навчання, ймовірно, перенесе деякі інші зобов’язання щодо підготовки міжнародних пілотів, щоб вивести Україну на передову лінію.

"Це національний пріоритет", — сказав Ло. Однак після завершення навчання в США українцям доведеться повернутися до Європи для додаткового навчання НАТО. Союзники по НАТО також навчають українців, як обслуговувати літаки, і це також потрібно буде завершити, перш ніж літаки почнуть виконувати бойові завдання.

Ло не мав оцінки того, скільки часу займе додаткове навчання. Генерал Девід Алвін, кандидат на посаду наступного головнокомандувача ВПС, сказав сенаторам на слуханнях щодо підтвердження у вівторок, що в середньому навчання F-16 триватиме від шести до дев'яти місяців.