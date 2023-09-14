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ПОЛІТИКА

Українські льотчики випробували винищувачі Gripen – ЗМІ

14 вересня 2023, 14:22
Українські льотчики випробували винищувачі Gripen – ЗМІ
Джерело: defence
Наприкінці травня уряд Швеції дозволив українським пілотам пройти тренування на Gripen.

Українських пілотів допустили до тестових польотів на шведських винищувачах Gripen.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, цитує Aftonbladet.

"Орієнтаційна підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від Сил оборони, підготовка пройшла добре", - сказано в заяві.

Зазначимо, що орієнтаційна підготовка включає в себе випробувальні польоти як на літаках, так і на тренажерах, а також брифінги для наземного персоналу.

"Як ми вже заявляли раніше, ми не виключаємо відправку Gripen в Україну, але досвід, отриманий під час навчальної програми, зараз має стати основою для поточної роботи з визначення умов для цього", - каже Йонсон.

Наприкінці травня уряд Швеції дозволив українським пілотам пройти тренування на Gripen.

В Офісі президента України повідомили, що передачу Україні шведських Gripen потрібно погоджувати з іншими країнами, як і з постачання F-16.

війнальотчикиGripen

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