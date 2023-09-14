Українські льотчики випробували винищувачі Gripen – ЗМІ
Українських пілотів допустили до тестових польотів на шведських винищувачах Gripen.
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, цитує Aftonbladet.
"Орієнтаційна підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від Сил оборони, підготовка пройшла добре", - сказано в заяві.
Зазначимо, що орієнтаційна підготовка включає в себе випробувальні польоти як на літаках, так і на тренажерах, а також брифінги для наземного персоналу.
"Як ми вже заявляли раніше, ми не виключаємо відправку Gripen в Україну, але досвід, отриманий під час навчальної програми, зараз має стати основою для поточної роботи з визначення умов для цього", - каже Йонсон.
Наприкінці травня уряд Швеції дозволив українським пілотам пройти тренування на Gripen.
В Офісі президента України повідомили, що передачу Україні шведських Gripen потрібно погоджувати з іншими країнами, як і з постачання F-16.