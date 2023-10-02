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Українські пілоти вже навчаються на авіаційних тренажерах для F-16

02 жовтня 2023, 18:57
Українські пілоти вже навчаються на авіаційних тренажерах для F-16
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Наступний етап - польоти разом з інструкторами.

Українські льотчики у межах навчань на винищувачах F-16 вже літають на авіаційних тренажерах. Йдеться не про симулятори, про що повідомлялось раніше.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Те, що відбувається, інформація дуже непублічна, не хочуть партнери особливо про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються. Літають вже і на авіаційних тренажерах. Це не симулятор, це фактично повноцінний літак – кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16", - наголосив Ігнат.

За його словами, наступним етапом будуть польоти з інструкторами на справжніх винищувачах. Ігнат наголосив, що нові групи українських пілотів, які поїдуть навчатись керувати F-16, "безумовно, формуються".

Ігнат також повідомив, що ці льотчики наразі "виконують домашнє завдання" з вивчення англійської мови та адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів.

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