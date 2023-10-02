Українські пілоти вже навчаються на авіаційних тренажерах для F-16
Українські льотчики у межах навчань на винищувачах F-16 вже літають на авіаційних тренажерах. Йдеться не про симулятори, про що повідомлялось раніше.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Те, що відбувається, інформація дуже непублічна, не хочуть партнери особливо про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються. Літають вже і на авіаційних тренажерах. Це не симулятор, це фактично повноцінний літак – кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16", - наголосив Ігнат.
За його словами, наступним етапом будуть польоти з інструкторами на справжніх винищувачах. Ігнат наголосив, що нові групи українських пілотів, які поїдуть навчатись керувати F-16, "безумовно, формуються".
Ігнат також повідомив, що ці льотчики наразі "виконують домашнє завдання" з вивчення англійської мови та адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів.<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">