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Українські моряки із затонулого судна біля Румунії - у задовільному стані

Їм вручили посвідчення на повернення додому
Стан українських моряків із судна, яке затонуло біля берегів Румунії 11 березня, задовільний. Вже наступного тижня вони зможуть повернутися до України.
Українські моряки із затонулого судна біля Румунії - у задовільному стані Фото: з відкритих джерел

Про це 13 березня повідомило посольство України у Румунії, повідомляє "Громадське".

Там вказують, що всі моряки перебуватимуть під медичним наглядом в повітовій лікарні у Констанці до 15 березня. Вчора ввечері їм вручили посвідчення на повернення в Україну.

У посольстві зазначили, що залежно від стану здоров’я та терміну завершення низки слідчих дій румунських правоохоронців повернення українських моряків слід очікувати на наступному тижні.

"Всі моряки забезпечені одягом та належним харчуванням. Ситуація на повному контролі посольства України в Румунії. З першого дня трагедії посольством України в Румунії через гарячу лінію підтримується постійний зв’язок з родичами врятованих та загиблих", - додали у відомстві.

Посольство також уточнило, що пошукові роботи румунських військових рятувальників 12 березня завершилися безрезультатно, і корабель ВМС Румунії покинув місце аварії. Сьогодні зранку пошук продовжився.

Зокрема, рятувальники шукають тіло загиблого капітана затонулого судна - спочатку його бачили в районі аварії, але не змогли підняти на борт рятувального судна. Також шукають першого помічника капітана, який з самого початку рятувальної операції вважається зниклим безвісти.

Нагадаємо, що 12 березня українські моряки, врятовані із затонулого корабля, прибули в румунський порт Констанца

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13 03 2021 13:47
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