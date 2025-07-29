Українські облігації зросли після заяв Трампа про припинення війни – Bloomberg

Аналітики припускають подальше дорожчання облігації, але не очікують швидкого завершення війни.

Облігації України почали активно росли в ціні після того, як президент США Дональд Трамп закликав президента рф Ввладіміра путіна припинити війну проти України, і впродовж 10-12 днів домовитися щодо режиму припинення вогню.

Про це пише видання Bloomberg.

За підсумками понеділка, 18 липня, українські облігації увійшли до переліку лідерів серед боргових паперів країн, що розвиваються. Зазначається, що шість із восьми найприбутковіших облігацій були українськими.

Аналітик Jefferies Financial Group Дурукал Гюн вважає, що зараз може бути вдалий момент для купівлі українських облігацій. Адже папери мають привабливу ціну, і при цьому поки інвестори не поспішають з покупкою.

"Заяви Трампа можуть підтримати очікування припинення вогню, які переважно були знеціненими. Ми очікуємо, що війна, на жаль, триватиме щонайменше до 2026 року, але за відсутності прориву з боку росії співвідношення ризик/прибуток для українських облігацій має позитивний вигляд", – прокоментував Каан Назлі, старший економіст і керівник портфеля в Neuberger Berman Europe Ltd.