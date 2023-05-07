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ПОЛІТИКА

Українські олійні витісняють конкурентів на ринку ЄС

07 травня 2023, 18:01
Українські олійні витісняють конкурентів на ринку ЄС
Фото з відкритих джерел
Україна є лідером з поставок до ЄС ріпаку, насіння соняшнику, соняшникового шроту, соняшникової олії та соєвої олії.

Україна  тисніть конкурентів на ринку ЄС.

Про це повідомляє agronews.ua з посиланням на АПК-Інформ.

Згідно з даними Єврокомісії, у 2022/23 МР Україна є одним з ключових постачальників до ЄС основних олійних культур та продуктів їх переробки.

Зокрема, за 43 тижні поточного сезону (станом на 23 квітня 2023 р.) Україна є лідером з поставок до ЄС ріпаку, насіння соняшнику, соняшникового шроту, соняшникової олії та соєвої олії.

Найбільший приріст характерний для обсягів поставок насіння соняшнику та ріпаку. Так, якщо у минулому сезоні на зазначену дату частка України серед постачальників насіння соняшнику до ЄС становила всього 12,7%, то в поточному сезоні цей показник збільшився до 85,5%.

Частка українського ріпаку у загальному обсязі імпорту збільшилась з 37,8% до 45,5%, відповідно.

В той же час, для продуктів переробки ріпаку зафіксоване зниження частки української продукції, але в натуральному вираженні їх обсяги є несуттєвими.

Нагадаємо, п'ять країн ЄС, які раніше виступили із забороною українського імпорту, досягли згоди з Єврокомісією щодо заборони на ввезення на ринки цих країн збіжжя, кукурудзи, ріпаку, соняшнику й олії з України.

олійніЄС

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