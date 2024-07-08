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Українські оператори БПЛА вдосконалили перехоплення ворожих дронів – ISW

08 липня 2024, 10:33
Українські оператори БПЛА вдосконалили перехоплення ворожих дронів – ISW
Фото: з вільних джерел
Українські військові мають технологічну інновацію, яка може послабити тиск на ППО.

Схоже, що українські оператори безпілотних літальних апаратів покращують свої можливості перехоплення російських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі. Ці технологічні інновації можуть дозволити українським силам послабити тиск на засоби ППО малої та середньої дальності, якщо вони будуть успішно застосовані в широких масштабах.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що на відео, опублікованому 1 червня, видно, як українські сили використовують FPV-дрони для ураження російського тактичного розвідувального безпілотника "Зала" і розвідувального безпілотника середнього радіусу дії "Орлан-10" посеред польоту в районі Великої Новосілки. 
 
29 червня Харківське оперативно-тактичне угруповання опублікувало відео, на якому видно, як український безпілотник перехоплює російський безпілотний літальний апарат "Ланцет", що летить у повітрі на Харківському напрямку.
 
Військові аналітики зауважили, що як українські, так і російські сили, схоже, покращують свою здатність використовувати БПЛА для перехоплення інших БПЛА на тактичному рівні. Водночас ISW ще не бачив підтверджень того, що російські сили використовують дрони для враження українських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі.
 
Здатність українців використовувати дешеві і широкодоступні безпілотники для масштабного перехоплення більш дорогих російських розвідувальних дронів, ймовірно, дозволила б українським силам послабити російські ударні комплекси, зберігаючи при цьому дорогі і дефіцитні перехоплювачі ППО малої і середньої дальності для більш дорогих і значних російських повітряних цілей. 
 
"російські і українські збройні сили наразі ведуть технологічне змагання між наступальними і оборонними силами. І здатність України впроваджувати технологічні інновації, що випереджають російські адаптації, має вирішальне значення для здатності України нівелювати нинішні переваги росії в матеріально-технічному забезпеченні", – йдеться у звіті.

 

безпілотникивійна в Україніросія окупанти

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