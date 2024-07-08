Українські оператори БПЛА вдосконалили перехоплення ворожих дронів – ISW

Українські військові мають технологічну інновацію, яка може послабити тиск на ППО.

Схоже, що українські оператори безпілотних літальних апаратів покращують свої можливості перехоплення російських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі. Ці технологічні інновації можуть дозволити українським силам послабити тиск на засоби ППО малої та середньої дальності, якщо вони будуть успішно застосовані в широких масштабах.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що на відео, опублікованому 1 червня, видно, як українські сили використовують FPV-дрони для ураження російського тактичного розвідувального безпілотника "Зала" і розвідувального безпілотника середнього радіусу дії "Орлан-10" посеред польоту в районі Великої Новосілки.

29 червня Харківське оперативно-тактичне угруповання опублікувало відео, на якому видно, як український безпілотник перехоплює російський безпілотний літальний апарат "Ланцет", що летить у повітрі на Харківському напрямку.