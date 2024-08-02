Українські партизани таємно воюють з путіним – The Times

Підпільна мережа диверсантів націлена на російську інфраструктуру в Криму та за його межами.

Українські партизани воюють з путіним на його власній території. Підпільна мережа диверсантів націлена на російську інфраструктуру в Криму та за його межами.

Про це пише The Times.

Молодий росіянин стурбовано метушився, нервуючи перед побаченням. Він хвилювався не про дівчину, вона була лише прикриттям для його місії. Він думав, як сильно його будуть катувати, якщо його спіймають. Йому було доручено саботувати особистий проект диктатора путіна: будівництво нової залізниці через окуповану територію на півдні України для з’єднання Криму з росією.

У разі завершення будівництва залізниця дозволить кремлю швидко перекинути війська та важку техніку до Криму по суші, зменшивши залежність від вразливого Керченського мосту.