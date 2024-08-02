Українські партизани таємно воюють з путіним – The Times
02 серпня 2024, 13:53
Фото: inforesist.org
Підпільна мережа диверсантів націлена на російську інфраструктуру в Криму та за його межами.
Українські партизани воюють з путіним на його власній території. Підпільна мережа диверсантів націлена на російську інфраструктуру в Криму та за його межами.
Про це пише The Times.
Молодий росіянин стурбовано метушився, нервуючи перед побаченням. Він хвилювався не про дівчину, вона була лише прикриттям для його місії. Він думав, як сильно його будуть катувати, якщо його спіймають. Йому було доручено саботувати особистий проект диктатора путіна: будівництво нової залізниці через окуповану територію на півдні України для з’єднання Криму з росією.
У разі завершення будівництва залізниця дозволить кремлю швидко перекинути війська та важку техніку до Криму по суші, зменшивши залежність від вразливого Керченського мосту.
Збройні сили України вже почали ізолювати півострів, двічі завдавши удару по мосту, знищивши всі три залізничні пороми, розбивши Чорноморський флот та завдавши ударів по кримських авіабазах.
Будівництво залізниці путіна, про яке він гучно оголосив у березні, може перешкодити планам Києва зробити півострів непридатним для росіян. Будуються нові ділянки колії, які з’єднають існуючі залізниці з Мелітополя та Бердянська. Коли будівництво буде завершено, залізниця простягнеться понад 500 км від міста Шахти в Ростовській області росії до Джанкоя в Криму з сотнями кілометрів сполучних колій.
Українські партизани кажуть, що не допустять цього без бою. Кілька місяців тому молодь стала частиною "Атеш" - підпільного руху опору, який боровся з путіним на окупованій території та за кордоном. Його членів мотивує частково ненависть до кремля, частково пропозиції грошової винагороди від українських кураторів.
"Ці покидьки вже вбили моїх однокласників і друзів. У моєму районі всі, хто повернувся з війни, або каліки, або алкоголіки", - розповів один з партизанів.
Переживаючи, що його також незабаром відправлять на фронт, чоловік вирішив здійснити превентивну помсту, спаливши життєво важливі релейні коробки вздовж завершених частин залізниці в Ростові.
"Атеш" найсильніший у самому Криму, сказав один із координаторів групи, але простягається аж до Єкатеринбурга, за тисячу км від українського кордону.
Координатор брав участь у деяких з найсміливіших рейдів угруповання, включаючи підрив штаб-квартири партії "Єдина росія" в Новій Каховці минулого літа та вбивство місцевого секретаря партії напередодні фіктивних виборів в окупованих частинах чотирьох українських областей, на які претендує путін.
"Наші агенти патрулюють залізничні станції, наприклад, у Маріуполі, у Джанкой, який є великим хабом. росіяни обороняють рубіж за допомогою БТРів, БМП, "Тигрів" в місцях активних будівельних робіт і поблизу залізничних вузлів", - розповів координатор руху.
Група спалила серію релейних коробок, як правило, найм’якших цілей, але минулого року також підірвала ділянки траси в Ростові та Херсоні. У Єкатеринбурзі партизани зруйнували залізницю, якою транспортували боєприпаси північнокорейської артилерії.
За їхніми словами, агенти також можуть коректувати українські авіаудари по цінних цілях. Удар ATACMS 26 липня по авіабазі Саки базувався на наданій ними інформації. Ракети знищили склад боєприпасів, радіолокаційну станцію та систему протиповітряної оборони С-400.