Українські пекарі прогнозують подорожчання хліба

Зростання вартості пшениці, підвищення цін на цукор, соняшникову олію та інші інгредієнти для виробництва хліба, а також девальвація гривні (на 20%) можуть привести до подорожчання хліба.

Таку думку висловив віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, передає "Економічна правда" з посиланням на agroportal.ua.

За його словами, з початку року вартість пшениці зросла на 40%, з них тільки за вересень - на 25%, що неминуче призводить до зростання цін на борошно, яка становить до 50% від собівартості хліба.

Крім того, тільки за останній тиждень на 30% зросли ціни на цукор, з початку року на 50% подорожчала соняшникова олія.

"При цьому ми бачимо, що експорт зерна збільшується, швидше за все, ми змушені будемо констатувати дефіцит борошна в країні та закуповувати його за кордоном - вироблене з української пшениці, але при цьому втридорого", - зазначив Дученко.

Віце-президент ВАП також додав, що не менш, ніж на 20% подорожчали упаковка, енергоносії, логістичні послуги. Через девальвацію гривні виросла вартість імпортних комплектуючих для хлібопекарського обладнання.

Безпрецедентні карантинні заходи безпеки, пов'язані з пандемією COVID-19, також призвели до додаткових витрат.

Це не тільки дезінфекція або санітарний контроль, це і упаковка для всієї продукції, і переобладнання ліній для її використання.

При цьому постачальники не погоджуються на відстрочки платежів і працюють переважно за передоплатою, а для виробників хліба роздрібні мережі виставляють 30-денну відстрочку оплати, зазначив Дученко.

"Щоб мати можливість виконувати зобов'язання перед постачальниками, клієнтами, своїми співробітниками необхідно шукати нові резерви, але вони теж не безкінченні. Тому потрібно вже найближчим часом готуватися до вкрай непопулярного заходу - підвищення ціни на хліб.

На жаль, стримувати її більш не є можливою. Пекарський бізнес не здатний вплинути на формування цін на пшеницю, логістику, енергоносії, які безпосередньо впливають на собівартість хліба", - підкреслив Дученко.

Він також додав, що подорожчання, ймовірно, чекає і хлібобулочні вироби, а також кондитерську групу.

"Ми бачимо безпрецедентне підвищення цін на цукор, яке не має жодного економічного обґрунтування. Ми вже звернулися в Антимонопольний комітет з вимогою розслідувати можливу монопольну змову на цьому ринку.

Адже через необґрунтовано високі ціни, а також з-за загороджувальні мита на імпорт окремих видів цукру з-за кордону, компанії галузі втрачають закордонні контракти і не можуть виступати джерелом припливу валютних коштів у країну", - сказав Дученко.

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