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Українські перевізники розпочали протест у відповідь на страйк поляків

21 листопада 2023, 16:09
Українські перевізники розпочали протест у відповідь на страйк поляків
Фото: з вільного доступу
Від 6 листопада розпочався страйк польських перевізників, які вимагають скасувати транспортний безвіз для України.

Українські перевізники провели мітинг на пункті пропуску "Краківець - Корчова", Львівська область, на кордоні України та Польщі у відповідь на блокування кордону польськими протестувальниками.  

Про це повідомляє "Укрінформ".

Мітинг перевізників на кордоні України та Польщі організували члени громадської організації "Міжнародні автомобільні перевізники України". 

Загалом під польський кордон приїхало понад 30 вантажівок.

"Сьогодні – це попереджувальна акція – відповідь на блокування ключових автошляхів польськими протестувальниками. До мітингу доєднались перевізники, водії із вантажним транспортом. Нас обурюють дії польських колег, оскільки в цей складний час замість того, щоб підтримати Україну вони створюють перепони", - сказав голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич.

Організатори акції наголошують, що українці вдячні полякам за допомогу в цей складний час, але війна не завершена, тому країни і надалі мають працювати разом.

Українські автомобілісти наразі не планують блокувати рух авто і не перешкоджатимуть роботі пункту пропуску. Їхня мета – привернути увагу польських страйкарів, щоб ті зрозуміли, що блокування шкодить не лише Україні, а й Польщі і зводить нанівець допомогу, яку їхня країна надає Україні.

"Втратить Україна – втрачатиме Польща!", – такі написи розміщені на вантажівках українських перевізників.

Там також зазначили, що мітинг на пункті пропуску "Краківець-Корчова" триватиме до 21 години, і якщо не буде реакції з боку польських протестувальників, акції будуть повторюватися, але їх умови вже будуть не попереджувальні.

кордонстрайквійна в Україніросія окупантиперевізники

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