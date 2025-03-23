Українські підлітки в окупації зберігають літературну спадщину під загрозою переслідувань – The Guardian

Юним українцям доводиться діяти дуже обережно та бути винахідливими, аби знайти необхідну літературу.

Українські підлітки, які мешкають в одному з тимчасово окупованих міст, де росіяни масово нищили книги у місцевих бібліотеках, під ризиком переслідувань та навіть ув'язнення заснували таємний книжковий клуб, де збираються задля обговорення української літератури. Постраждати можуть і сім'ї юних ентузіастів, адже росіяни за такі дії можуть позбавити батьківських прав.

Про це розповіли британський письменник Пітер Померанцев та українська авторка Аліна Дихман 22 березня для видання The Guardian.

Зібрання таємного книжкового клубу відбуваються у квартирних приміщеннях. Перед цим учасники уважно перевіряють, чи зачинені щільно вікна і чи не ховається поруч шпигун, який може викрити їхню діяльність.

Імена причетних та місто, в якому організовано український книжковий клуб, у виданні не розкривають з міркувань безпеки. Дівчинку, яка заснувала книжкову організацію, називають Марійкою та пишуть, що їй 17 років.

Юним українцям доводиться діяти дуже обережно та бути винахідливими, аби знайти необхідну літературу. Вони придумали вихід в умовах фактичної відсутності паперових книг: шукають джерела в інтернеті та опрацьовують електронні версії, а потім ретельно "чистять" історії пошуку.

Такі дії підлітки здійснюють не просто так: річ у тому, що місцева окупаційна влада іноді вилучає цифрові пристрої в українського населення, аби перевірити їх на ознаки перегляду "екстремістського" контенту.

У матеріалі The Guardian також йдеться про те, що батьки, які дозволяють дітям навчатися за українською програмою онлайн в окупованому місті, можуть позбутися батьківських прав. Ще одна небезпека криється у тому, що довкола є чимало інформаторів, які викривають інформацію російським спецслужбам.