Українські пілоти можуть розпочати навчання на F-16 цього літа – Міноборони Нідерландів

Навчання розпочнеться з двох груп по 12 українських пілотів, які вже мають досвід польотів на радянських МіГах. Міністр не уточнив початкового розміру програми.

Українські пілоти можуть почати підготовку з управління винищувачами F-16 американського виробництва вже цього літа. Це стане першим кроком до забезпечення України потужним і довгостроковим потенціалом у війні з росією.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Reuters.

"Це літо - наша амбіція. І ми подивимося, наскільки це реалістично для початку програми навчання", - сказала вона.

За її словами, що мета полягає в тому, щоб програма підготовки була повністю введена в дію протягом шести місяців. Данія, де є льотні тренажери, є можливим місцем проведення програми.

За її словами, у програмі навчання за підтримки США візьмуть участь Бельгія і Люксембург, а Франція і Велика Британія запропонували свою допомогу.

"Коли війна закінчиться, Україна повинна бути в змозі захистити себе, щоб утримати Росію від нових спроб. І я думаю... це те, що бачать і українці. Це дуже сильна система озброєнь. Це дуже сильний потенціал. Але вона не буде доступна найближчим часом, і президент Володимир Зеленський, звичайно, знає про це", - сказала Оллонгрен.

Джерела видання повідомили, що навчання розпочнеться з двох груп по 12 українських пілотів, які вже мають досвід польотів на радянських МіГах. Міністр не уточнив початкового розміру програми.

Нещодавно Британія погодилася почати навчання українських пілотів, попри те, що у Лондона немає американських винищувачів F-16.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявляла, що українські пілоти проходитимуть базову підготовку, щоб передавати і розвивати свої навички у сфері управління західними літаками.