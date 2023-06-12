Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Українські пілоти можуть розпочати навчання на F-16 цього літа – Міноборони Нідерландів

12 червня 2023, 19:38
Українські пілоти можуть розпочати навчання на F-16 цього літа – Міноборони Нідерландів
Навчання розпочнеться з двох груп по 12 українських пілотів, які вже мають досвід польотів на радянських МіГах. Міністр не уточнив початкового розміру програми.

Українські пілоти можуть почати підготовку з управління винищувачами F-16 американського виробництва вже цього літа. Це стане першим кроком до забезпечення України потужним і довгостроковим потенціалом у війні з росією.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Reuters.

"Це літо - наша амбіція. І ми подивимося, наскільки це реалістично для початку програми навчання", - сказала вона.

За її словами, що мета полягає в тому, щоб програма підготовки була повністю введена в дію протягом шести місяців. Данія, де є льотні тренажери, є можливим місцем проведення програми.

За її словами, у програмі навчання за підтримки США візьмуть участь Бельгія і Люксембург, а Франція і Велика Британія запропонували свою допомогу.

"Коли війна закінчиться, Україна повинна бути в змозі захистити себе, щоб утримати Росію від нових спроб. І я думаю... це те, що бачать і українці. Це дуже сильна система озброєнь. Це дуже сильний потенціал. Але вона не буде доступна найближчим часом, і президент Володимир Зеленський, звичайно, знає про це", - сказала Оллонгрен.

Джерела видання повідомили, що навчання розпочнеться з двох груп по 12 українських пілотів, які вже мають досвід польотів на радянських МіГах. Міністр не уточнив початкового розміру програми.

Нещодавно Британія погодилася почати навчання українських пілотів, попри те, що у Лондона немає американських винищувачів F-16.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявляла, що українські пілоти проходитимуть базову підготовку, щоб передавати і розвивати свої навички у сфері управління західними літаками.

F-16навчання військовихвійнаНідерланди

Останні матеріали

Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Політика
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Переклад iPress – 12 червня 2023, 16:58
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 червня 2023, 11:54
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 12 червня 2023, 08:25
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Cуспільство
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 15:49
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Технології
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 14:38
Українська
Політика
Українська "Кобра". Мета українського наступу – не шоу з попкорном – Мік Райан та Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 червня 2023, 16:17
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Переклад iPress – 09 червня 2023, 12:03
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Cуспільство
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Переклад iPress – 09 червня 2023, 06:47
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється