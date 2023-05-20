Українські пілоти очікують старту навчань на винищувачах F-16 – Резніков

Міністр привітав створення авіаційної коаліції.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські пілоти чекають на те, аби розпочати навчання на сучасних винищувачах F-16

Про це очільник Міноборони написав у своєму Twitter.

"Українські пілоти з нетерпінням чекають на початок навчання на винищувачах F-16. Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі, щоб виграти цю війну. F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав", - наголосив Резніков.

Міністр також привітав створення авіаційної коаліції. Він подякував своїм іноземним колегам - голові американського Пентагону Ллойду Остіну, міністру оборону Великої Британії Бену Воллесу, главі Міноборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен, міністрам оборони Бельгії Людивін Дедондер та Данії Трольсу Лунду Пульсену.