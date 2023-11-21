Українські пілоти у Данії вже літають на F-16

Українські пілоти з інструкторами вже тренуються літати на F-16. Далі будуть етапи з самостійними та бойовими польотами.

У Данії українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі з інструкторами на винищувачах F-16.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

"Перед цим були легкомоторні літаки натівського зразка, які допомагають легше перейти на F-16. Зараз це вже польоти з інструктором. Кожен день може збільшуватися число українських пілотів, які проходять підготовку і виконують завдання, які ставить перед ними інструктор", - розповів Ігнат.

За його словами, наступним етапом будуть самостійні польоти на літаках.

"І тоді вже відповідно польоти на бойове застосування для того, щоб навчатися воювати на цьому літаку", - розповів речник ПС.

Він додав, що окрім Данії, пілоти проходять навчання у США та Великій Британії. Готуються не лише пілоти, а й інші фахівці, наземний персонал, офіцери бойового управління й інженерно-авіаційної служби.