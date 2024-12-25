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ПОЛІТИКА

Українські пілоти завершили навчання на французьких Mirage 2000-5F

25 грудня 2024, 21:10
Українські пілоти завершили навчання на французьких Mirage 2000-5F
овідомлялося, що Франція передасть Україні перші винищувачі Mirage 2000у першому кварталі 2025 року.

У Франції завершилася підготовка українських пілотів та механіків до роботи з французькими літаками Mirage 2000-5F.

Про це повідомили у French Aid to Ukraine у соцмережі Х.

"Після шести місяців навчання українських пілотів і механіків на Mirage 2000-5F завершилося", – йдеться у повідомленні.

Mirage-2000 — це багатофункціональний винищувач четвертого покоління. Візуально його можна відрізнити від інших літаків, він має дельтаподібне крило. Винищувач розробила компанія Dassault Aviation у 1970-х роках. Наприкінці ХХ століття – на початку XXI це був основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції.

Повідомлялося, що Франція передасть Україні перші винищувачі Mirage 2000у першому кварталі 2025 року. Літаки будуть оснащені озброєнням типу «повітря-земля» та захистом від радіоелектронної боротьби. 

Своєю чергою депутат Франк Джілетті повідомив, що Україна отримає від Франції шість літаків. Про це він написав у бюджетному висновку з «підготовки та використання сил авіації». 

Франціянавчання військовихMirage 2000

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