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Українські порти коридором ВМС ЗСУ залишили ще два судна

09 жовтня 2023, 11:12
Українські порти коридором ВМС ЗСУ залишили ще два судна
Коридором, який встановили Військово-морськими силами ЗСУ, для виходу з портів "Великої Одеси" скористалися ще 2 балкери сумарним дедвейтом понад 61,5 тис. Тонн.

Про це керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко написав на Facebook-сторінці.

"8 жовтня успішно дісталися територіальних вод Румунії два судна з українськими вантажами з тих, що прибули 1 жовтня 2023 року: Forza Doria під прапором Барбадосу і New Legacy під прапором Белізу", - йдеться в дописі. 

За даними ресурсу MarineTraffic, Forza Doria має дедвейт 32,8 тис. тонн, а New Legacy 28,7 тис. тонн.

З другої половини вересня в порти "Великої Одеси" коридором ВМС ЗСУ загалом пройшли 17 суден і успішно вийшли з вантажами 12 суден. 

На відміну від "зернового коридору", що діяв до цього, новим коридором ідуть судна не лише з агропродукцією, а й іншими вантажами: зокрема з гірничо-металургійними чи контейнерами.

 
УкраїнапортисуднаВМС ЗСУ

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