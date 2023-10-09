Коридором, який встановили Військово-морськими силами ЗСУ, для виходу з портів "Великої Одеси" скористалися ще 2 балкери сумарним дедвейтом понад 61,5 тис. Тонн.

Про це керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко написав на Facebook-сторінці.

"8 жовтня успішно дісталися територіальних вод Румунії два судна з українськими вантажами з тих, що прибули 1 жовтня 2023 року: Forza Doria під прапором Барбадосу і New Legacy під прапором Белізу", - йдеться в дописі.

За даними ресурсу MarineTraffic, Forza Doria має дедвейт 32,8 тис. тонн, а New Legacy 28,7 тис. тонн.

З другої половини вересня в порти "Великої Одеси" коридором ВМС ЗСУ загалом пройшли 17 суден і успішно вийшли з вантажами 12 суден.

На відміну від "зернового коридору", що діяв до цього, новим коридором ідуть судна не лише з агропродукцією, а й іншими вантажами: зокрема з гірничо-металургійними чи контейнерами.