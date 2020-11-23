Українські прикордонники врятували громадянина Туреччини біля будівлі українського посольства в Анкарі
Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" з поссиланням на Державна прикордонна служба України.
"Старший прапорщик Володимир Годевський помітив у монітор системи відеоспостереження, що людина, якій стало зле, впала на проїжджу частину, та одразу доповів мені", - наводить слова лейтенанта Сергія Кравченка Держприкордонслужба в понеділок.
Як зазначається, прикордонники разом із дружиною посла негайно кинулися надавати допомогу. "Ми побачили, що людина лежить серед дороги та захлинається піною, яка йде з рота. Поклавши чоловіка на бік, ми почали приводити його до тями, дали води попити, вмитися. Отямившись, чоловік, якому було зле, дістав довідку й почав говорити: "епілепсія, епілепсія", - розповів Кравченко.
Прикордонники викликали співробітників турецької поліції, які несуть службу біля посольства, і вже вони взяли хворого співвітчизника під свою опіку.
Посол України в Туреччині Андрій Сибіга у Facebook подякував прикордонникам за службу і людяність.
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