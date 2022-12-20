Українські прикордонники виявили давньоримське поселення під Херсоном

Про знахідку військовослужбовці повідомили місцевих археологів та подальших інженерних робіт там не проводили, аби зберегти цінні для історії артефакти

У Херсонській області під час облаштування фортифікаційних споруд на узбережжі Дніпра прикордонники натрапили на залишки давньоримського поселення, повідомило ДПСУ.

На глибині близько метра почали з’являтись уламки амфор та глечиків.

Про знахідку військовослужбовці повідомили місцевих археологів та подальших інженерних робіт там не проводили, аби зберегти цінні для історії артефакти.

Після перемоги на цьому місці буде працювати археологічна експедиція.