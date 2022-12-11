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CУСПІЛЬСТВО

Українські прикордонники зустріли Віфлеємський вогонь миру

11 грудня 2022, 20:20
Українські прикордонники зустріли Віфлеємський вогонь миру
Віфлеємський вогонь 2022
Сьогодні у пункті пропуску «Малий Березний» відбулася традиційна передача священного Вогню Миру з Віфлеєму

Сьогодні у пункті пропуску «Малий Березний» відбулася традиційна передача священного Вогню Миру з Віфлеєму, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Безпосередньо на державній межі запалили свічки та лампадки від вогню, доставленого скаутами з Відня. На території України їх зустрічали українські пластуни. До заходу долучилися керівництво та військовий капелан Чопського прикордонного загону.

"Цьогоріч ми особливо чекали на прибуття Вифлеємського вогню в Україну. Для нас велика радість та честь сприяти поширенню священного вогню територією нашої держави. Щиро віримо, що він принесе мир та Божу благодать нашій країні", - зазначив заступник начальника загону Юрій Безкостюк.

Після вітань та традиційних співанок українські пластуни повезли Вифлеємський вогонь територією України. Військовий капелан загону доставив священний вогонь у каплицю святого Спиридона Триміфунтського на території загону, звідки його поширять по прикордонних підрозділах.

 


Українаприкордонна служба україни

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