Українські прикордонники зустріли Віфлеємський вогонь миру

Сьогодні у пункті пропуску «Малий Березний» відбулася традиційна передача священного Вогню Миру з Віфлеєму

Сьогодні у пункті пропуску «Малий Березний» відбулася традиційна передача священного Вогню Миру з Віфлеєму, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Безпосередньо на державній межі запалили свічки та лампадки від вогню, доставленого скаутами з Відня. На території України їх зустрічали українські пластуни. До заходу долучилися керівництво та військовий капелан Чопського прикордонного загону.

"Цьогоріч ми особливо чекали на прибуття Вифлеємського вогню в Україну. Для нас велика радість та честь сприяти поширенню священного вогню територією нашої держави. Щиро віримо, що він принесе мир та Божу благодать нашій країні", - зазначив заступник начальника загону Юрій Безкостюк.

Після вітань та традиційних співанок українські пластуни повезли Вифлеємський вогонь територією України. Військовий капелан загону доставив священний вогонь у каплицю святого Спиридона Триміфунтського на території загону, звідки його поширять по прикордонних підрозділах.