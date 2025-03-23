Українські РЕБи руйнують ефективність російських авіабомб – Forbes

Ера цієї вбивчої зброї закінчується.

Українські засоби радіоелектронної боротьби ефективно зривають наведення російських плануючих бомб.

Про це пише Forbes.

Неофіційний Telegram-канал російських ВПС Fighterbomber стверджує, що керовані авіаційні бомби КАБ або UMPK із супутниковим наведенням мають точність до 4-5м від цілі.

Тому випадки значних промахів викликають особливу увагу, адже ці крилаті бомби можуть долати відстань у 40 км або більше та доставляти сотні чи навіть тисячі кг вибухівки.

Такі промахи можуть свідчити про ефективність українських засобів глушіння, які порушують зв’язок між бомбами КАБ та навігаційними супутниками, і що ці системи стають дедалі потужнішими та поширенішими.

Оприлюднене нещодавно відео трансляції російського безпілотника демонструє вплив українських засобів РЕБ у реальному часі. На кадрах дрон кружляє над будівлею поблизу лінії фронту, ймовірно, українською базою, готуючись зафіксувати результати авіаудару. Проте вибух стається не в наміченій точці, а за кількасот метрів від неї - у відкритому полі.

Такі невдалі удари, як повідомляється, трапляються все частіше уздовж всієї лінії фронту, оскільки українські засоби радіоелектронної боротьби охоплюють дедалі більше критично важливих напрямків.

"Золота ера божественних КАБів виявилася недовгою", - зазначив Fighterbomber минулого місяця.

"Бомби все ще літають", - додає канал. "Але є підступ. Усі супутникові системи корекції покинули чат".

Головна причина цього - українські РЕБи, які настільки ефективні та численні, що лінія фронту буквально "насичена" ними.

російські плануючі бомби не можуть отримувати стабільний сигнал від супутників. Без корекції курсу вони часто збиваються й вибухають далеко від цілі, що підтверджує нещодавно оприлюднене відео.

Україна, схоже, використовує різні типи засобів радіоелектронної боротьби. Навіть якщо КАБ демонструють знижену точність по всій лінії фронту, деякі новітні глушники поки що зосереджені лише на ключових ділянках - наприклад, у Харківській та Запорізькій областях.

Новий український РЕБ Lima від групи "Нічна варта" - це не просто традиційна система перешкод, яка створює радіошум.

"Ми використовуємо цифрові перешкоди. Це комбінація глушіння, спуфінгу та інформаційної кібератаки на навігаційний приймач", - пояснив Forbes представник "Нічної варти".

"Після розгортання системи точність бомбардувань спочатку знизилася, а потім, зрозумівши неефективність цього способу ураження та неможливість досягнення мети, ворог взагалі припинив обстріли обласних центрів", - зазначив представник.

Звісно, деякі КАБ усе ще досягають своїх цілей, що підтверджують останні відео. Однак вони можуть застосовуватися лише там, де Україна ще не розгорнула свої найновіші засоби перешкод.

Але як тільки ці засоби будуть встановлені, російські плануючі бомби й надалі відхилятимуться від цілей, вибухаючи безпечно для українських військових - на безлюдних полях.