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ПОЛІТИКА

Українські розвідники провели кібероперацію проти "Росавіації"

23 листопада 2023, 09:54
Українські розвідники провели кібероперацію проти
Фото: rg.ru
Вдалося отримати секретні документи, які свідчать про авіаколапс рф.

Кіберфахівці української розвідки отримали доступ до закритих службових документів структурного підрозділу Vіністерства транспорту рф ― Федерального агентства повітряного транспорту, відомого як "Росавіація".

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Ось що вдалося дізнатись українським розвідникам:

  • Протягом січня 2023 року зафіксували 185 авіапригод за участі цивільної авіації рф. Близько третини кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак Sukhoi superjet ― з ним було 34 проблемні випадки.
  • За перших 9 місяців 2023 року в росії задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, літати в росії стало втричі небезпечніше.
  • Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.
  • росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у країні росіяни намагаються обслуговувати літаки в Ірані — там це роблять без відповідної сертифікації.
  • Станом на березень 2022 року росіяни мали приблизно 820 цивільних бортів іноземного виробництва. На той час лише до 10% із них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неоригінальних запчастин. А зараз через такий "сервіс" прогнали вже майже 70% авіапарку.
  • Через гострий дефіцит запчастин в росії одні літаки розбирають для ремонту інших. До середини 2023 року в рф пустили на «донорство» понад 35% повітряних суден.
  • Більшість радянських літаків Ан-2 зараз не літають, бо двигуни до них виробляли в Польщі, а через санкції росіяни не можуть їх отримати.
  • Лише впродовж січня 2023 року у 220 суден Airbus, що є в росії, було 19 різних відмов. Зокрема, у 9 літаках, які використовує "Аерофлот", зафіксували 17 випадків задимлення.
  • Зафіксували 33 технічні відмови тих чи інших систем літаків Boeing. Загалом у росії їх 230.
  • Кожен сьомий бразильський Embraer у росії зламаний, а їх в рф налічується 21.

Усе це — прямій наслідки санкцій, які росія намагається приховати, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, підсумували в ГУР.

Reuters із посиланням на джерела писало, що російські авіакомпанії, зокрема державний "Аерофлот", розбирають літаки, щоб отримати запчастини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

Аерофлотрозвідкасанкціі проти росіїРосавіація

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