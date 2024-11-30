Українські розвідники вразили три російські радіолокаційні комплекси в окупованому Криму – ГУР

Вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває, зазначили у ГУР МОУ.

Українські розвідники вразили три російські радіолокаційні комплекси в окупованому Криму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй Telegram-сторінці.

У ГУР МО додали, що рф зазнала втрат у Криму наприкінці цього тижня.

"29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах росії", - йдеться у повідомленні.