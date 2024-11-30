Українські розвідники вразили три російські радіолокаційні комплекси в окупованому Криму – ГУР
30 листопада 2024, 15:23
Вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває, зазначили у ГУР МОУ.
Українські розвідники вразили три російські радіолокаційні комплекси в окупованому Криму.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй Telegram-сторінці.
У ГУР МО додали, що рф зазнала втрат у Криму наприкінці цього тижня.
"29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було уражено таку ворожу техніку:
РЛС "Каста-2Е2" та два РЛС "Подльот".
В ГУР наголосили, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває. Там також нагадали, що 28 листопада 2024 року розвідники знищили у Криму російський радіолокаційний комплекс "Подльот", вартістю 5 мільйонів доларів.