Українські розвідники знищили російський комплекс "Аванпост"

Він дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 кілометрів у денний час та до 4 кілометрів у нічний.

Українські розвідники за допомогою дрона знищили російський спостережний комплекс "Аванпост".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Відомо, що спостережний комплекс розвідники знищили на Північному напрямку. Його ще називають "надійним сторожем кордонів".

"Такі комплекси агресор використовує для контролю над кордоном, територією важливих об’єктів та для ведення розвідки. Оптика, якою обладнаний "Аванпост", дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 кілометрів у денний час та до 4 кілометрів у нічний", – йдеться в повідомленні.

Розвідники також додають, що спостережний пункт обладнаний автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв’язку, а також сервером для фіксації даних.

Як наголошують у дописі, знищений комплекс трохи заважав Силам безпеки й оборони України на Північному напрямку, у зв'язку з чим його необхідно було знищити.