"Вбиваєш одного росіянина, а на його місці начебто з'являються двоє. Виникає відчуття, що їх необмежена кількість", - сказав журналістам піхотинець із 35-ї бригади морської піхоти України на ім'я Валентин.

У виданні з'ясували, що дедалі більше українських солдатів підтримують заклики Трампа почати переговори про припинення війни з рф. Журналісти вважають, що це пов'язано з виснаженням і падінням бойового духу серед військових Сил оборони.

Незважаючи на це, багато українських солдатів, які воюють на сході нашої країни, заявили журналістам, що скептично ставляться до того, що російський диктатор путін погодиться на припинення вогню, поки його війська володіють ініціативою. Вони побоюються, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться піти на болючі для нього поступки.

Крім того, інші українські військові в розмові з журналістами висловили побоювання, що навіть якщо бойові дії припиняться у 2025 році, росія може знову напасти в майбутньому. Вони підкреслили, що росіяни зазнають величезних втрат на фронті, але це їх не зупиняє.

"Будемо чесні, зараз ситуація гірша, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Про що ми можемо зараз домовлятися? Ми можемо тільки кивати головою і погоджуватися з їхніми вимогами, а те, що вони вимагатимуть, нам явно не сподобається", - наголосив у розмові з журналістами командир роти 35-ї бригади на ім'я Тарас.

За словами українських військових, їм зазвичай вдається відбити перші хвилі штурмів росіян. Проте стратегія ворога заснована на переважній перевазі противника в чисельності, щоб прорватися, коли окупанти зрозуміють, де в обороні України є проломи.

"Можливо, одна людина з третьої групи досягне мети. Вона окопується там, встановлює зв'язок і координує інших. Поступово вони накопичують критичну масу людей в одному місці, недалеко від наших позицій. Вони терплять - по них б'ють міномети, на них спрямовано все, що тільки можна собі уявити. Вони зазнають важких втрат, але наполягають", - сказав журналістам командир танка в 68-й бригаді з позивним "Фізик".

Найпоширенішою тактикою росіян є пересування невеликими групами пішки. Це дає змогу окупантам потай нарощувати сили по одній-дві людини за раз перед наступною атакою, пояснив журналістам заступник командира, який воює під Покровськом, на ім'я Тарас.

"Ти думаєш, що все гаразд, бо не бачив багато ворогів, а потім раптом з одного підвалу вибігають 10 людей. З нами таке нещодавно трапилося", - додав він.

У виданні зазначили, що найгостріший дефіцит кадрів Україна відчуває в піхоті. Рішення набирати до лав Сил оборони засуджених злочинців трохи допомогло розв'язати проблему, але було ухвалено занадто пізно, вважають деякі українські військові.

Також українські солдати підкреслили в розмові з журналістами, що втрати під час оборони виявилися вищими, ніж під час наступу. Крім цього, погіршило становище те, що росіяни стали активніше використовувати безпілотники.