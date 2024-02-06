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Українські спецназівці допитали полонених "вагнерівців" у Судані – Kyiv Post

06 лютого 2024, 09:55
Українські спецназівці допитали полонених
Найманців ПВК "Вагнер" відправили до Судану для повалення місцевого уряду.

У мережі з'явилися кадри допиту українськими спецпризначенцями взятих у полон найманців ПВК "Вагнер" у Судані.

Про це йдеться у виданні Kyiv Post, які опублікували відповідне відео допиту.

В частині відео бійці бойової групи спецназу "Тимур" ГУР МО оглядають військову техніку, на одній вантажівці видно сліди інтенсивних пострілів по лобовому склу та тілу військовослужбовця, значок ПВК "Вагнер" на пасажирському сидінні.

На пізніших кадрах український оператор допитує російськомовного в'язня. 

Той зізнається, що є частиною групи найманців ПВК "Вагнер", яку відправили до Судану для повалення місцевого уряду. "Вагнерівці" потрапили в Судан із Центральноафриканської Республіки, їх було 100 осіб.

Також разом із російськомовним солдатом допитують двох африканських в'язнів, імовірно, завербованих на місці найманцями "Вагнера".

"Робота зі знищення російських найманців та їхніх місцевих партнерів-терористів у Судані, ймовірно, українським спецназом. Робота, яку ми запланували в Судані, виконується", – повідомили джерела Kyiv Post у спецслужбах України.

Видання нагадало, що у листопаді 2023 року отримало два відео, на яких нібито українські спецназівці полюють на найманців у країні.

допитполоненівійна в Україніросія окупантивагнерівці

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