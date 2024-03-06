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Українські спецпризначенці воюють у Судані проти повстанців та російських угруповань – WSJ

06 березня 2024, 15:13
Українські спецпризначенці воюють у Судані проти повстанців та російських угруповань – WSJ
Перша хвиля українських військ висадилася на чартерному літаку в Судані в середині серпня.

Українські спецпризначенці беруть участь у бойових діях в Судані проти повстанців та російських найманців, зокрема, аби підвищити ціну війни для москви.

Про це йдеться у матеріалі американської газети, пише The Wall Street Journal.

Минулого літа Голова суверенної ради Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан, звернувся за допомогою до президента України Володимира Зеленського. WSJ зазначає, що у Зеленського були причини серйозно поставитися до запиту. За словами українських і суданських військових, Бурхан “тихо” постачав Києву зброю після того, як росія вторглася в Україну у 2022 році. Крім того, суданських повстанців підтримувала російська ПВК “вагнер”, яка також видобувала золото в країні та використовувала його для фінансування військової машини москви.

За словами кількох українських військових, які брали участь в операції, за кілька тижнів після прохання про допомогу українські спецназівці висадилися в Судані та почали бої, щоб витіснити сили повстанців зі столиці Хартума.

Лінія фронту у війні між Україною та росією тепер простягається в Африку”, − пише газета.

Видання зазначає, що для України відправка військ до Африки є новою сміливою авантюрою − частиною стратегії, спрямованої на підрив військових та економічних операцій росії за кордоном, підвищення вартості війни для москви та позиціювання себе як оплоту проти російських вторгнень, зокрема у регіонах, куди Захід не хоче безпосередньо “заходити”.

Неможливо подолати росію, просто воюючи на маленькому клаптику землі, як-от лінія фронту в Україні. Якщо вони мають золоті копальні в Судані, ми повинні зробити їх нерентабельними”, − сказав 40-річний український офіцер на позивний Прада, який очолював одну з українських команд у Судані. 

Суданповстанцівійна в Україніросія окупанти

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