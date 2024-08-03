Українські спецслужби навчають повстанців-туарегів воювати – Le Monde
03 серпня 2024, 10:13
Фото: presstv.ir
Туареги співпрацюють з багатьма країнами.
Українські спецслужби співпрацюють з туарегами у Малі. Як розповів один з командирів повстанців, зокрема, їх навчають керувати безпілотниками.
Про це повідомляє французьке видання Le Monde з посиланням на інформаторів.
Зазначається, що між повстанцями та спецслужбами відбуваються "обміни" для розуміння співпраці.
За словами джерел, українська влада передає туарегам у Малі стратегічну інформацію, а також навчає їх використовувати безпілотники.
"Ми маємо зв’язки з українцями, але так само як і з усіма іншими — французами, американцями та іншими",- зазначив речник CSP-DPA Мохамед Ельмаулуд Рамадан.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що у Малі повстанці-туареги розгромили велику колону "вагнерівців". Згодом Kyiv Post повідомляв, що українські спецпризначенці завдали комплексного удару по російській базі у Сирії