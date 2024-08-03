Українські спецслужби навчають повстанців-туарегів воювати – Le Monde

Туареги співпрацюють з багатьма країнами.

Українські спецслужби співпрацюють з туарегами у Малі. Як розповів один з командирів повстанців, зокрема, їх навчають керувати безпілотниками.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde з посиланням на інформаторів.

Зазначається, що між повстанцями та спецслужбами відбуваються "обміни" для розуміння співпраці.

За словами джерел, українська влада передає туарегам у Малі стратегічну інформацію, а також навчає їх використовувати безпілотники.