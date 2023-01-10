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ПОЛІТИКА

Спецслужби України викрили понад 600 російських агентів і шпигунів

10 січня 2023, 19:54
Спецслужби України викрили понад 600 російських агентів і шпигунів
СБУ
Зловмисники вели "розвідувально-підривну діяльність" проти України.

З початку повномастабного російського вторгнення, Україна викрила понад 600 російських агентів і шпигунів, заявили у Службі безпеки країни. До суду притягнуто понад 340 зловмисників.

Там додали, що зловмисники вели "розвідувально-підривну діяльність" проти України.

Зазначається, що деякі "ворожі агенти" готували "фізичну ліквідацію міністра оборони і начальника Головного управління розвідки", а також відомого українського активіста.

Також "викрили" колишнього очільника південноукраїнського міста Миколаєва, який "добровільно запропонував свою допомогу ворогу", передавши російським спецслужбам інформацію про "військовополонених російської федерації".

Також затримано громадянина росії, який прибув в Україну в січні минулого року.

В СБУ повідомили, що йому було поставлено завдання створити "розгалужену агентурну мережу для збору розвідувальної інформації та проведення диверсій у західних областях".

Ще одного "розвідника знешкоджено", додали у Службі безпеки, уточнивши, що це громадянин білорусі, який "збирав інформацію про дислокацію та пересування підрозділів Збройних сил" у північно-західному регіоні Волині.

За всіма викритими фактами контррозвідка СБУ проводить системну роботу для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.


війнаСБУУкраїнашпигунстворф тероризм

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