Українські літаки Су-25 оснастили ракетами класу "повітря-поверхня" під назвою Zuni

Українські Су-25 літаки оснастили ракетами класу "повітря-поверхня" під назвою Zuni. Про передачу некерованих 127-мм авіаційних ракет Сполучені Штати оголосили в січні 2023 року.

Про це повідомляє "Defense Express".

Як зазначає видання, ракети помічені в Україні разом зі штурмовиком Су-25 Повітряних сил ЗСУ.

Ракети спершу були опубліковані у соцмережах із двома замальованими точками підвіски літака, а згодом фото ракет разом з літаком опублікував і командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Розробка ракет Zuni стартувала у 1950-х роках, на озброєння ракета була прийнята у 1957 році. Ракета має дальність у 8 км (у деяких джерелах кажуть про 9 км), може мати різні бойові частини, зокрема осколково-фугасну та бронебійну, масою від 20,7 до 25,6 кг.

Ракета некерована, але у 2006 році в компанії MBDA мали ініціативний проект зі створення Laser-Guided Zuni Rocket, яку можна порівняти з системою наведення Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) для некерованих ракет Hydra 70, які успішно застосовують ЗСУ проти рашистів. Відомо, що Laser-Guided Zuni Rocket пройшла успішні випробування у 2009 році, зокрема і по рухомих цілях.