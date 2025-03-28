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Українські Су-27 підривають мости, щоб заблокувати росіян під Бєлгородом – Forbes

28 березня 2025, 12:07
Українські Су-27 підривають мости, щоб заблокувати росіян під Бєлгородом – Forbes
Су-27. Фото: vitalykuzmin.net
Авіабомби влучили у два мости в Графівці та Надєждівці
Українські Су-27 завдають ударів по мостах, намагаючись ізолювати російські війська в Бєлгородській області.
 
Про це пише Forbes.
 
Українські винищувачі, модернізовані для використання високоточних плануючих бомб західного виробництва, знищують мости на заході росії. У четвер у мережі з’явилося відео, на якому видно, як українські бомби влучають у два мости в Графівці та Надєждівці. За цими ударами спостерігали українські розвідувальні безпілотники.
 
Пілоти Су-27, досвідчені українські авіатори, прагнуть ізолювати Бєлгородський виступ — регіон, що межує з північною частиною України. Саме сюди українські сили розпочали новий наступ, що відбувся лише за кілька тижнів після відступу з Курської області.
 
Зруйнування мостів через річку Сіверський Донець та інші водні артерії в Бєлгородській і Курській областях може стати ключовим елементом цієї операції.
 
Попередній наступ на Курщину, розпочатий у серпні, зазнав невдачі частково через те, що українські війська не змогли заблокувати переправу російських підрозділів через річку Сейм. росіяни скористалися цим, оточили виступ із заходу та застосували елітні дронові підрозділи, що порушили українські лінії постачання, знищивши сотні машин. У результаті цього українці були змушені покинути Курськ.
 
Цього разу Київ прагне уникнути повторення тієї ситуації. Масштаби операції в Бєлгороді поки що не цілком зрозумілі: вона може бути короткочасною та обмеженою, але якщо українські сили мають намір утримувати значну частину регіону, їм знадобиться використовувати місцеві водні перешкоди у своїх інтересах.

 

війна в Українісу-27росія окупанти

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