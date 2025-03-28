Українські Су-27 підривають мости, щоб заблокувати росіян під Бєлгородом – Forbes

Авіабомби влучили у два мости в Графівці та Надєждівці

Українські Су-27 завдають ударів по мостах, намагаючись ізолювати російські війська в Бєлгородській області.

Українські винищувачі, модернізовані для використання високоточних плануючих бомб західного виробництва, знищують мости на заході росії. У четвер у мережі з’явилося відео, на якому видно, як українські бомби влучають у два мости в Графівці та Надєждівці. За цими ударами спостерігали українські розвідувальні безпілотники.

Пілоти Су-27, досвідчені українські авіатори, прагнуть ізолювати Бєлгородський виступ — регіон, що межує з північною частиною України. Саме сюди українські сили розпочали новий наступ, що відбувся лише за кілька тижнів після відступу з Курської області.