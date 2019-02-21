Українські судна готуються до нового проходу через Керченську протоку, - Клімкін
За словами голови МЗС Павла Клімкіна, ВМС, імовірно, вдасться "здивувати Росію".
Присутність іноземних спостерігачів безпосередньо на борту кораблів, за словами українського дипломата, малоймовірна, однак міжнародне спостереження буде. Зокрема, переговори про моніторингову місію МЗС веде з Німеччиною і Францією.
"Зараз ми опрацьовуємо можливості моніторингу і з моря, і з повітря, і, ймовірно, з космосу", - уточнив Клімкін.
Другим важливим фактором успішного проходження в Азовське море Клімкін назвав присутність військово-морських сил "наших друзів" у Чорному морі. "Є ідеї придбання або лізингу військових кораблів, спільної роботи екіпажів", - додав дипломат.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
16 січня Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.
Як відомо, Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.
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