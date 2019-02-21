Українські судна готуються до нового проходу через Керченську протоку, - Клімкін

Україна веде консультації і переговори з міжнародними партнерами

Україна планує нове проходження кораблів через Керченську протоку, у зв'язку з чим вживає заходів і веде підготовку, в тому числі з міжнародними партнерами.

За словами голови МЗС Павла Клімкіна, ВМС, імовірно, вдасться "здивувати Росію".

Присутність іноземних спостерігачів безпосередньо на борту кораблів, за словами українського дипломата, малоймовірна, однак міжнародне спостереження буде. Зокрема, переговори про моніторингову місію МЗС веде з Німеччиною і Францією.

"Зараз ми опрацьовуємо можливості моніторингу і з моря, і з повітря, і, ймовірно, з космосу", - уточнив Клімкін.

Другим важливим фактором успішного проходження в Азовське море Клімкін назвав присутність військово-морських сил "наших друзів" у Чорному морі. "Є ідеї придбання або лізингу військових кораблів, спільної роботи екіпажів", - додав дипломат.