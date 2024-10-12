Українські сили атакували нафтобазу в Ровеньках, яка постачала паливо російській армії

На території нафтобази фіксується пожежа.

Сили оборони України атакували нафтобазу у районі міста Ровеньки Луганської області. Там зберігалося паливо, яке постачалося армії рф.

Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії рф", - йдеться у повідомленні.

На території нафтобази фіксується пожежа. У Генштабі ЗСУ зазначали, що ця нафтобаза раніше вже була атакована українською зброєю.

Операцію здійснили Головне управління розвідки Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Раніше, 10 травня, нафтобаза в Ровеньках вже зазнавала атаки. Окупаційна влада навіть повідомляла про одного загиблого й кількох постраждалих.