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Українські сили просуваються у Донецькій та Запорізькій областях - ISW

10 вересня 2023, 10:05
Українські сили просуваються у Донецькій та Запорізькій областях - ISW
Джерело unian
Українські сили підтвердили просування в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.

Також українські військові здійснили просування на південь від Бахмуту 9 вересня. 

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту війни ISW. 

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 вересня, показують, що українські сили просунулися на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецько-Запорізької області, де, як стверджують російські джерела, останніми днями посилилися бої.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 9 вересня, показують, що українські сили також просунулися на північний схід і схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) і на захід від Вербового (20 км на південний схід від Оріхова) у західній Запорізькій області.

Генштаб України повідомив, що українські сили досягли невизначених успіхів на південь від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

російський військовий блогер, пов’язаний із кремлем, стверджував, що українські війська змусили російські війська відійти з Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута), а інший відомий мілблогер стверджував, що Андріївка тепер є "сірою зоною". 

Українські чиновники повідомили, що українські війська також досяг невідомого успіху на південь від Кліщіївки. 

Речник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький ще раз наголосив на праві України наводити удари по критично важливих російських стратегічних і військових об’єктах у тилових районах. 8 вересня Скібіцький заявив, що Україна виявляє та завдає ударів по найбільш важливих російських об’єктах у російському тилу з використанням безпілотників, ракет і бойової техніки на території рф. 

Скібіцький підкреслив, що українські війська стріляють по військових об'єктах і об'єктах військово-промислового комплексу, які допомагають у виробництві ракет і матеріально-технічному забезпеченні. Скібіцький заявив, що Україна цілеспрямовано націлює на ці об’єкти, щоб знизити наступальний потенціал росії та досягти "ефекту доміно", коли знищення одного об’єкта змушує інші залежні підприємства зупиняти виробництво.

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